Если ты не идиот, почему же не везёт? Объясняю – Личное мнение
29.09.2020, 11:25, Разное
Люди делятся на две категории. У одних — всё хорошо, у других — всё плохо.
Неудачник по жизни — это диагноз. Его гоняют одноклассники, её не берут замуж. Что происходит у таких людей на работе, не имеет смысла рассказывать — от страха, что уволят, трясутся коленки, зарплата — слёзы, скрепки рассыпались.
Репин, художник: Бурлаки на Волге.
Я всегда думала, что мироощущение — это врождённое. Ничем не выбьешь из неудачника неудачу, а от удачливого человека не отвернётся удача.
Ну, типа карма такая или генетика. Одна сосёт всю жизнь, а за другой все бегают.
Люблю умных людей. Таких, кто простыми словами объясняет сложные вещи. Мой старинный знакомый, Михаил Фадеев, написал по поводу неудачников интереснейшую статью.
Михаил — маркетолог. С калькулятором в руках он вправляет мозги и наёмным работникам. И владельцам бизнеса, почему у них что-то идёт не так.
Первым он рассказывает, как сделать, чтобы зарплата росла постоянно, даже в кризис. Вторым объясняет, кому из сотрудников зарплату нужно повысить, почему это следует делать даже в кризис, а кому дать пососать — в фигуральном, естественно, смысле.
Ну, и почему это важно для бизнеса. Жаль, у меня нет своих рабов, я бы после статьи Фадеева, всех бы нахрен вышибла бы на рынок труда.
Агентство Фадеева развивается и растёт, наплевав на экономические тряски — сейчас вот очередной этап бурного роста. Растёт и зарплата его сотрудников. Фадеев — именно тот человек, который знает, о чём говорит. И всё расписывает на пальцах, потому статья — просто необходимое чтиво и для сотрудников компаний, и для собственников своего дела.
Чем статья хороша для наёмных работников?
Фадеев предлагает чек-лист, чтобы определить:
– ценный ли ты сотрудник и пора ли просить прибавки,
– какие твои слабые стороны не дают расти дальше,
– что конкретно нужно делать, если ты упёрся в потолок или мешаешь себе сам,
– как добиться постоянного и непрерывного роста зарплаты.
Всё — с реальными примерами из собственного опыта и опыта своих сотрудников. А опыт у Миши большой — больше 20 лет в бизнесе: 10 — на дядь, а потом 10 — на себя.
Фадеев объясняет, как поговорить с руководителем на языке его выгод. По умолчанию собственник не хочет поднимать тебе зарплату — как доказать, что оно того стоит?
Почему эту статью нужно читать собственникам?
На примере собственного успешного агентства Фадеев объясняет:
– Кому поднимать зарплату, а кого слать вон на мороз?
– Как мотивировать и не терять реально ценных сотрудников?
– Почему собственник должен знать всё о потенциале каждого работника, отслеживать прогресс и вовремя поднимать зарплату, не дожидаясь просьб?Почему тот, кто этого не делает, рубит под собой ветку?
– Какие факторы говорят, что сотрудник будет расти дальше? Какие факторы говорят, что не будет?
– Бонусом — табличка с примерами, где Фадеев показывает, как он сам следит за работниками своей компании.
Обо всём этом Михаил рассказывает предметно, подчас жёстко, а временами смешно. С примерами, аргументами и цифрами. Даже я, не работающая на дядю и не имеющая рабов, зачиталась.
Понимая истины, изложенные в статье, будешь расти по зарплате. Не хочешь думать? Расти будут твои коллеги, а тебе — приятно пожевать последний хрен без соли.
Если ты собственник и всего этого не знаешь — твои сотрудники (хорошие) будут и дальше тонкой струйкой утекать в другие компании, унося с собой опыт, знания и клиентские базы. А плохие останутся и закопают дело твоей жизни.
Всем, кто хочет больше денег, меньше проблем и максимум эффективности — читать новую статью на сайте Фадеевщина. Рекомендую. И в жопу карму неудачников.
Источник: Лена Миро
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