Если ты не идиот, почему же не везёт? Объясняю – Личное мнение

29.09.2020, 11:25, Разное

Люди делятся на две категории. У одних — всё хорошо, у других — всё плохо.

Неудачник по жизни — это диагноз. Его гоняют одноклассники, её не берут замуж. Что происходит у таких людей на работе, не имеет смысла рассказывать — от страха, что уволят, трясутся коленки, зарплата — слёзы, скрепки рассыпались.

Репин, художник: Бурлаки на Волге.

Я всегда думала, что мироощущение — это врождённое. Ничем не выбьешь из неудачника неудачу, а от удачливого человека не отвернётся удача.

Ну, типа карма такая или генетика. Одна сосёт всю жизнь, а за другой все бегают.

Люблю умных людей. Таких, кто простыми словами объясняет сложные вещи. Мой старинный знакомый, Михаил Фадеев, написал по поводу неудачников интереснейшую статью.

Михаил — маркетолог. С калькулятором в руках он вправляет мозги и наёмным работникам. И владельцам бизнеса, почему у них что-то идёт не так.

Первым он рассказывает, как сделать, чтобы зарплата росла постоянно, даже в кризис. Вторым объясняет, кому из сотрудников зарплату нужно повысить, почему это следует делать даже в кризис, а кому дать пососать — в фигуральном, естественно, смысле.

Ну, и почему это важно для бизнеса. Жаль, у меня нет своих рабов, я бы после статьи Фадеева, всех бы нахрен вышибла бы на рынок труда.

Агентство Фадеева развивается и растёт, наплевав на экономические тряски — сейчас вот очередной этап бурного роста. Растёт и зарплата его сотрудников. Фадеев — именно тот человек, который знает, о чём говорит. И всё расписывает на пальцах, потому статья — просто необходимое чтиво и для сотрудников компаний, и для собственников своего дела.

Чем статья хороша для наёмных работников?

Фадеев предлагает чек-лист, чтобы определить:

– ценный ли ты сотрудник и пора ли просить прибавки,

– какие твои слабые стороны не дают расти дальше,

– что конкретно нужно делать, если ты упёрся в потолок или мешаешь себе сам,

– как добиться постоянного и непрерывного роста зарплаты.

Всё — с реальными примерами из собственного опыта и опыта своих сотрудников. А опыт у Миши большой — больше 20 лет в бизнесе: 10 — на дядь, а потом 10 — на себя.

Фадеев объясняет, как поговорить с руководителем на языке его выгод. По умолчанию собственник не хочет поднимать тебе зарплату — как доказать, что оно того стоит?

Почему эту статью нужно читать собственникам?

На примере собственного успешного агентства Фадеев объясняет:

– Кому поднимать зарплату, а кого слать вон на мороз?

– Как мотивировать и не терять реально ценных сотрудников?

– Почему собственник должен знать всё о потенциале каждого работника, отслеживать прогресс и вовремя поднимать зарплату, не дожидаясь просьб?Почему тот, кто этого не делает, рубит под собой ветку?

– Какие факторы говорят, что сотрудник будет расти дальше? Какие факторы говорят, что не будет?

– Бонусом — табличка с примерами, где Фадеев показывает, как он сам следит за работниками своей компании.

Обо всём этом Михаил рассказывает предметно, подчас жёстко, а временами смешно. С примерами, аргументами и цифрами. Даже я, не работающая на дядю и не имеющая рабов, зачиталась.

Понимая истины, изложенные в статье, будешь расти по зарплате. Не хочешь думать? Расти будут твои коллеги, а тебе — приятно пожевать последний хрен без соли.

Если ты собственник и всего этого не знаешь — твои сотрудники (хорошие) будут и дальше тонкой струйкой утекать в другие компании, унося с собой опыт, знания и клиентские базы. А плохие останутся и закопают дело твоей жизни.

Всем, кто хочет больше денег, меньше проблем и максимум эффективности — читать новую статью на сайте Фадеевщина. Рекомендую. И в жопу карму неудачников.