Dacia презентовала обновленный седан Logan

29.09.2020, 11:25, Новости дня

Известная румынская компания Dacia официально презентовала обновленный седан Dacia Logan.

На данный момент известно, что новинка получила усовершенствованную платформу CMF-B. Производителям удалось максимально доработать кузов, тем самым предусмотрев больше свободного пространства в салоне. Более того, новинка получила улучшенный силовой агрегат на 65-100 л.с. мощности в разных комплектациях. Кроме того, покупатели также смогут приобрести обновленную модификацию с фирменным газовым оборудованием, позволяющим уменьшить расход топлива.

Распознать обновленный недорогой седан Dacia Logan не составит труда по предложенной светодиодной оптике, а также расширенному функционалу.