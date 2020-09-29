 

Бренд Genesis анонсировал новый кроссовер Genesis GV70

29.09.2020, 11:25, Новости дня

Премиальная компания Genesis поделилась официальными изображениями обновленного паркетника Genesis GV70.

В свою очередь, новинка получила специальную защитную пленку, которая лишь частично раскрывает внешний вид автомобиля. Кроем того, в настоящее время проходят тестовые испытания на местных дорогах. Известно, что речь идет о тестировании серийного экземпляра кроссовера, который в дальнейшем покажут публике. Производителем доработана подвеска, а также другие важные системы, повышающие надежность и безопасность.

Также ранее уже фотошпионам удавалось зафиксировать салон кроссовера, который по стилистике напоминает увеличенную версию GV80.



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