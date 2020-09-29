 

В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем

29.09.2020, 11:23, Разное

Глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил навсегда установить выходной день 31 декабря. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Нилов пояснил, что в прошлом вопрос о назначении этого дня выходным был поручен региональным властям, что привело к неразберихе. В одних регионах он стал нерабочим, а в других – обычным трудовым днем. По мнению депутата, закон позволит избежать разногласий и избавит от необходимости каждый год переносить выходной, передает “Экспресс газета”.



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