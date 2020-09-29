 

Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз

29.09.2020, 11:20, Разное

Голливудская актриса Аманда Сейфрид и ее супруг и коллега Томас Садоски стали родителями во второй раз. Новость подтвердила сама звезда, сообщив пол ребенка – это мальчик. Поделилась Аманда и первым снимком малыша, опубликовав его в аккаунте благотворительной организации War Child.

Аманда Сейфрид и Томас СадоскиС тех пор, как три года назад на свет появилась наша дочь, забота о невинных детях, пострадавших во время конфликтов и войн, стала занимать большую часть нашей жизни. С момента рождения нашего сына сотрудничество с INARA и War Child стало нашей путевой звездой,— подписала снимок организация, отметив, что Аманда и Томас являются ее амбассадорами. Имя малыша пара пока не раскрыла, впрочем, и имя их дочери Нины стало известно общественности только спустя время.

Сын Аманды и ТомасаНапомним, Аманда и Томас познакомились летом 2015 года во время репетиций бродвейской постановки The Way We Get By, в которой они исполняли главные роли. На тот момент оба находились в отношениях: Аманда два года встречалась с актером Джастином Лонгом, а Томас в течение восьми лет был женат на актрисе Кимберли Хоуп. После того как актеры оставили отношения с другими людьми в прошлом, они решили объявить о своем романе во всеуслышание. Аманда и Томас стали родителями в марте 2017 года, через несколько недель после того, как сыграли тайную свадьбу.

Сейчас я мама и ценю вещи по-другому, все приобрело иное значение,- рассказывала в редком интервью о материнстве Сейфрид. В беседе с HELLO! актриса также отметила, что ее дочь уже видела своих родителей на экране, причем, уже научилась разделять реальность от вымысла:

У нее получается уложить тот факт, что мама на экране, в голове и осмыслить его. Это здорово. Мне самой приятно видеть, когда она смотрит на нас по телевизору – ведь ее отец тоже актер. Она точно понимает, что мы играем персонажей. 

Аманда Сейфрид и Томас СадоскиДочь Аманды Нина с отцом, актером Томасом Садоски



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