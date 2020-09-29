 

Алеся Кафельникова подтвердила роман с экс-женихом Светланы Ходченковой

29.09.2020, 11:20, Разное

Модель Алеся Кафельникова умеет привлечь внимание к своей персоне. На очереди – новый роман, о котором судачат вот уже несколько месяцев, не получая подтверждение. На днях 21-летняя Алеся нарушила собственные правила и представила Instagram-миру нового бойфренда – им стал 34-летний руководитель рекламного агентства Георгий Петришин.

Алеся и Георгий вместе отдохнули в Париже, и модель решила опубликовать их снимки, сделанные в ванной комнате отеля. Предположительно, их отношения начались летом этого года – аккурат после того, как Кафельникова рассталась с Владимиром Новицким, сыном одного из руководителей оборонного концерна “РТИ Системы” Евгения Новицкого. До этого Алеся встречалась с рэпером Pharaoh и с сыном Аркадия Новикова, Никитой Новиковым.

Алеся Кафельникова и Георгий ПетришинАлеся Кафельникова в Париже

Что касается Петришина, от встречался с Викторией Дайнеко, Анастасией Задорожной и Ритой Дакотой, но самым громким его романом считаются отношения со Светланой Ходченковой. Светлана и Георгий познакомились в одном из московских ресторанов и сразу понравились друг другу.

Он покорил меня своим невероятным чувством юмора, я влюбилась в него без памяти сразу как увидела,

– вспоминала Светлана. Предложение руки и сердца актриса получила на сцене Театра Киноактера в последние минуты спектакля с символичным названием “История Любви”. Под аплодисменты зала и крики “Браво” она ответила Георгию: “Я согласна”. Однако вскоре стало известно, что отношения пары завершились. Причины размолвки не были ясны, а спустя год стали ходить слухи об их воссоединении. Зимой 2018 года они были замечены на общем снимке друзей, но спустя время все равно расстались и до ЗАГСа так и не дошли. 

Георгий Петришин и Светлана ХодченковаКликните на фото для просмотра галереиАлеся Кафельникова и Pharaoh



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