Ольга Бузова рассказала о ссорах с младшей сестрой Анной в детстве

29.09.2020, 11:17, Разное

Ольга Бузова вспомнила, что в детстве ее отношения с сестрой Анной сложно было назвать хорошими. Они достаточно часто ссорились, однако, когда повзрослели, стали лучшими подругами.

Телеведущая выросла в Санки-Петербурге в обыкновенной семье, поэтому рано начала работать, чтобы купить себе то, о чем мечтала. Ольга Бузова не жалеет о своем непростом детстве, так как родителям удалось дать ей хорошее образование. Певица вспоминает, что ей, как старшей сестре, всегда доставалось от матери. Анна жаловалась на нее, поэтому будущую артистку этот факт раздражал. Но сейчас, сестра для знаменитости самый близкий и родной человек.

Поклонники певицы, несмотря на ее признание в интервью, считают, что отношения между сестрами по-прежнему напряженные. Ольга и Анна Бузовы в начале года поссорились после того, как вместе отдыхали. Они не поддерживали связь пару месяцев, но потом вновь начали появляться на публике. Многие фолловеры считают, что младшая сестра завидует успеху и популярности старшей. При этом, Ольге Бузовой удалось попасть в мир шоу-бизнеса без денег и связей. По словам телеведущей, ей с детства нравилось быть на сцене и получать признание зрителей. Певица ценит, что ее поддерживают фанаты и не намерена останавливаться на том, что уже достигла.

Ольга Бузова также призналась, что мечтает познать радость материнства. В интервью она отметила, что через десять лет видит себя рядом с супругом и детьми. Артистка уверена, что у нее получится совмещать творчество и уход за малышом.