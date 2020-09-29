Названы сроки первого полета возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

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29.09.2020, 11:08, Новости дня

Первый полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» на дозвуковом режиме запланирован на конец 2021 года, сообщил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект. Разрабатывается внешний облик изделия. Первые полеты на дозвуковом режиме – конец следующего года», – передает ТАСС слова Григорьева.

Напомним, 24 июля макет первой российской крылатой многоразовой ракеты «Крыло-СВ» был представлен в военном технополисе «Эра».



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