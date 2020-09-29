В Android 11 устранили давно устаревшее ограничение, но в приложениях оно ещё используется

29.09.2020, 11:03, Разное

В новом поколении операционной системы Android 11 разработчики устранили давно устаревшее ограничение. Однако в приложениях лимит записи видео все еще будет использоваться.

Возможность создания видеороликов на смартфоне в десятой версии Android имела свои особенности. Так, пользователь не мог записать клип, который бы имел объем больше, чем 4 гигабайта. В очередной модификации программисты компании Google избавились от подобного лимитирования контента. Теперь Android 11 дает возможность создания видео любого объема, его размер теперь зависит только от памяти устройства.

При этом ряд приложений все так же будет иметь определенные ограничения на запись видео. К ним относится и фирменная Google Camera, впрочем, вполне вероятно, что разработчики IT-гиганта пока просто не успели доработать программу. Сейчас большие ролики все так же разделяются на файлы, однако их величина возросла до 10 гигабайт. Как отмечают эксперты, в одном клипе может уместиться около 33 минут 4K-видео на скорости 30 кадров в секунду. Ранее контент такого разрешения не превышал 13 минут.

Пользователи пытались добиться снятия лимита с 2015 года, регулярно направляя в Google всевозможные петиции. Технически 64-разрядная файловая система способна записывать и обрабатывать файлы объемом до 16 терабайт. В 32-разрядной ОС Android API вынуждали разработчиков приложений для записи видео разбивать контент на файлы максимум в 4 гигабайта, этот лимит остался и после усовершенствования системы.