Ученые оценили роль извержения вулканов в истории человечества

29.09.2020, 10:53, Разное

Ученые убедились в том, что извержения вулканов играют важную роль в развитии человечества. Чтобы выяснить это специалистам пришлось изучить образцы живых деревьев и погибших вследствие негативного воздействия осадков в виде пепла.

Вулканы извергаются регулярно, но оказывают влияние лишь самые мощные. Так, результаты исследования показали, что в течение 2000 лет извержения могли существенно изменить климат за счет выброса пепла. Он мешает солнечным лучам достигать поверхности, что становится причиной гибели урожая.

В 536 году была зафиксирована одна из самых низких температур, в этот период вследствие низкой урожайности произошел массовый голод. К такому событию могло привести извержение или комплексные причины. Также 1816 год вошел в историю, как «год без лета». На изменение климата тогда повлиял вулкан Тамбора. Эти два события могли оказать существенное воздействие на развитие всего человечества.