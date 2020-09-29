В Роспотребнадзоре назвали осенние ягоды для укрепления иммунитета

29.09.2020, 10:53, Разное

Осенние ягоды не только славятся вкусовыми качествами, но и являются хорошими помощниками для восстановления иммунитета. Московские специалисты Роспотребнадзора назвали 3 целительных суперпродукта.

Лидирует клюква – это кладезь полезных веществ, её плоды богаты витамином С, как и апельсины, лимоны, грейпфруты, земляника садовая. Осенняя ягода позиционируется как главный источник витаминов группы B, К1 и PP, микро- и макроэлементов, таких как калий, фосфор, кальций, железо, йод и марганец. Даже сахар и органические кислоты присутствуют в суперпродукте, который рекомендуется употреблять не только во время физической, эмоциональной и умственной истощённости, но и для профилактики простудных заболеваний, как противоцинготное средство, а также при ревматизме.

На втором месте стоит брусника, содержащая углеводы, пектин и каротин, витамины А, В, С, Е, глюкозу и фруктозу, дубильные вещества, а также кальций, железо, фосфор, магний и марганец. Свежие плоды красной ягоды применяют при авитаминозах, используют как слабительное, бактерицидное, антисептическое, антигельминтное и желчегонное средство. Замыкает тройку лидеров облепиха, в которой тоже много питательных веществ, она помогает восстанавливать нервную систему.

Наряду с перечисленными положительными моментами, у осенних ягод есть и противопоказания, поэтому ведомственные эксперты рекомендуют при их употреблении советоваться с лечащим врачом. Также в осенний рацион для поддержания здорового организма можно добавить чеснок, лук и тыкву, лимон и пару ложек мёда, а самое главное – нужно отдать предпочтение сбалансированному питанию: овощам, фруктам, кисломолочным продуктам и не забывать о физических нагрузках.