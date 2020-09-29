Мнение: Какое тут у вас все такое… неаппетитное

29.09.2020, 10:45, Разное

После венецианской блондинки с закрашенными сосками продолжим о цензурировании старых мастеров. По наводке Елизаветы Новиковой — чудесная история про еще одну недавнюю расчистку.

Вот картина в том виде, в каком она бытовала в 20 веке.

Называлась: "Пир Соломона"



А что же такого ужасного цензурировали в этом полотне раньше?

Нет, не грудь.

Обратите внимание на пудинг на тарелке в руках женщины в красном.

После расчистки картина выглядит (и называется) так:

Маттиа Прети. "Месть Прокны". Около 1645, Музеи Палаццо деи Пио, Карпи (Италия)



Здесь, как выяснилось, запечатлен миф о Прокне, о котором я подробно писала в своей книге "Омерзительное искусство" (кто не читал, тот бегом!). Если коротко: дядя слева изнасиловал сестру своей жены, когда сестра сумела об этом рассказать, обе женщины убили его сына (и своего сына/племянника), накормили насильника вкусным рагу, а напоследок принесли ему голову ребенка, чтобы он догадался, как ему отомстили.

Естественно, картина с таким сюжетом продавалась в чопорные времена хуже, чем "Царица Савская на пиру у царя Соломона".

Расчистка была произведена в 1998 году. Оказалось, что "реставрация", скрывшая голову трупа красивым пудингом, относится где-то к началу ХХ века. Картина попала в музей в 1939 году как подарок от Карло Альберто Форести, тогдашнего директора музея. Она была им куплена в неизвестный период у антиквара. Неизвестно, была ли произведена запись продавцом (чтобы лучше продать), или самим Форести (согласно его личным вкусам).

"…Прети, возможно, находился под влиянием картины Рубенса (Мадрид, Прадо). Художник использовал историю как средство создания роскошного праздника в манере Паоло Веронезе, прерванного шокирующим вторжением караваджского реализма. Эту работу можно датировать серединой 1640-х, вскоре после того, как Прети, вероятно, посетил Венецию, чтобы обогатить свою цветовую палитру венецианским Возрождением" (Из каталога-резоне 1999 года)". Хотя изображенная сцена довольно мрачна, художник сознательно не выбирает конкретный эпизод из легенды, с ужасной жестикуляцией (как у Рубенса), он просто становится для него поводом снова нарисовать одну из своих любимых тем — пиршество.

Источники:

http://mattia-preti.it/508-la-vendetta-di-progne/

http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=68643&force=1

https://www.exibart.com/pezzo-da-museo/mattia-preti-la-vendetta-di-progne-pinacoteca-di-carpi/

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/55487/Preti%20Mattia%2C%20Vendetta%20di%20Progne