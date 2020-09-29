 

Минздрав: в России занято около 90% коечного фонда для пациентов с COVID-19

29.09.2020, 10:40, Разное


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Несмотря на то, что большая часть коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией занята, при необходимости их число может быть увеличено за счет выведения из резерва тех мест, которые после летнего спада заболеваемости были переориентированы обратно для оказания плановой помощи, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, изначально в рамках борьбы с эпидемией было выделено 50 тысяч коек, затем их стало 184 тысячи, а к настоящему моменту более 129 тысяч, из которых заняты 115 500.

В настоящее время в ряд регионов страны возвращаются ограничительные меры: в столице пожилым людям рекомендовано реже выходить из дома, крупным предприятиям – перевести сотрудников на удаленную работу, в учебных заведениях продлены и сдвинуты вперед сроки каникул.

Примечательно, что 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что для лечения больных с COVID-19 в стране свободны 51% коек в больницах.



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