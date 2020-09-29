Германия выслала в Россию особо опасного исламиста

29.09.2020, 10:24, Новости дня

Власти федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (СРВ) выслали в Россию особо опасного исламиста, который проживал в Германии под именем Рашид К., сообщили источники.

Как пишет Deutche Welle, земельное министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции подтвердило лишь, что 24 сентября на родину в Россию возвращен «иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию».

В министерстве отметили, что высылка Рашида К. была до сих пор невозможной, поскольку властям не удавалось установить его личность. «Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под подлинным именем и получил удостоверяющие личность документы, депортацию наконец удалось осуществить», – пояснили в ведомстве.

Исламист, называвший себя, помимо прочих имен, Рашидом К., прибыл в Германию в 2004 году предположительно из Чечни. Его ходатайство о предоставлении политического убежища в ФРГ было отклонено еще в 2005 году. Однако в то время Рашида К. выслать из Германии не удалось, так как, по заявлению российских властей, этот человек был им неизвестен.

В 2019 году дело Рашида К. вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор, хотя у него дома был обнаружен пистолет с глушителем и боеприпасы.