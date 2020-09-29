 

Трамп резко ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

29.09.2020, 10:24, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на пост вице-президента, когда баллотировался в президенты в 2016 году.

«Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!», – написал Трамп в Twitter.

Ранее в СМИ сообщали, что о выдвижении Иванки Трамп говорится в книге бывшего менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса «Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла», она появится в американских магазинах 13 октября.

По словам автора книги, сама Иванка была удивлена такому предложению, но Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений. Конец этому якобы положила сама Иванка, после чего Трамп отказался от этой затеи. В результате на должность вице-президента был выбран Майк Пенс.

Напомним, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп является советником своего отца на общественных началах. Недавно она сообщила о возможном уходе из Белого дома. 



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