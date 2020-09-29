Юрий Башмет заразился коронавирусом

29.09.2020, 10:24, Новости дня

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом. Музыкант проходит лечение и чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», – сообщил источник ТАСС.

Юрию Башмету 67 лет. Он лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии «Грэмми».