В среднем по миру цены на смартфоны выросли на 10 процентов

29.09.2020, 10:17, Разное

Эксперты рынка мобильных технологий рассказали о динамике цен на смартфоны. За последнее время цены на них выросли, причем в среднем по миру рост составляет порядка 10%.

При этом, как отмечают специалисты сферы, за второй квартал отмечается резкое падение продаж «умных телефонов». Такие данные приводят аналитики компании Counterpoint согласно статистике реализации гаджетов за апрель – июнь 2020 года. В первую очередь, причинами такого ухудшения продаж стала пандемия коронавируса. По сравнению с 2019 годом продажи смартфонов показали уменьшение на 23%. Стоимость же девайсов на мировом рынке в среднем возросла на 10%. Доходность производителей также упала, компании получили почти на 15% меньше прибыли, чем в минувшем году.

Наибольший рост средних цен отмечается на территории Китайской Народной Республики, до 310 долларов, что составляет 13%. Североамериканские покупатели стали платить на 7% больше, однако и средний ценник здесь поднялся до 471 доллара, что стало рекордом среди всех регионов. Уменьшилась стоимость «умных телефонов» только в странах Латинской Америки, приобрести аппарат здесь можно за 166 долларов, что на 55 меньше, чем в 2019 году.

Также большую роль в ценообразовании сыграл возрастающий интерес к премиум-сегменту смартфонов. Здесь надежно закрепились гаджеты от американской корпорации Apple. Ее доходы выросли на 3%, вместе с увеличением на 2% количества проданных iPhone. Компания получает 34% доходов от международных релизов смартфонов, второе место в данном рейтинге у Huawei и ее суббренда Honor, 20%. Почетная бронза – у южнокорейской Samsung, прибыль которой составила с 17% от общемировой.