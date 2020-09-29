Число умерших от COVID-19 в мире превысило миллион человек

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29.09.2020, 10:10, Новости дня

Пандемия коронавируса достигла мрачной вехи: по данным Университета Джонса Хопкинса, количество умерших от COVID-19 в мире превысило миллион.

По состоянию на понедельник, общее число летальных исходов составило 1000555.

США занимают первое место в мире по числу умерших – 205131. Это более 20 процентов от всех смертей от COVID-19 в мире.

Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухане 9 января.

Спустя 24 недели, 28 июня, мир прошел отметку в полмиллиона смертей. Потребовалось чуть больше 13 недель, чтобы это число удвоилось.

Статистика Университета Джонса Хопкинса показывает, что на долю США, Бразилии, Индии и Мексики приходится более половины всех смертей в мире.

«Это ошеломляющая цифра. Однако мы не должны терять из виду и каждую отдельную жизнь, – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Mы должны учиться на ошибках. Ответственное лидерство имеет значение, наука имеет значение, сотрудничество имеет значение, а дезинформация убивает».

Гутерриш добавил, что будущая вакцина против коронавируса «должна быть доступна и быть по средствам для всех».



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