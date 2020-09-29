Нагорный Карабах и российско-турецкий фактор

29.09.2020, 10:10, Новости дня

Из Нагорного Карабаха, где с новой силой разгорелся военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, поступают противоречивые сведения. По оценке наблюдателей, стороны намерено искажают цифры потерь в противостоянии, а реальные территориальные изменения в итоге боевых действий проверить сейчас не представляется возможным.

Накануне власти не признанного государственного новообразования в Карабахе заявили, что в боях с азербайджанскими силами погибли еще 28 военнослужащих. Таким образом, общее число жертв со стороны Армении (по официальным признаниям) достигло 59. Баку говорит о более чем полутысяче убитых армянских военных. Ереван утверждает, что потери противника также велики…

В Ереване, согласно заявлению армянского посла в Москве, не исключают обращения к России за военной помощью в случае необходимости, но пока откладывают этот шаг.

Армянские и азербайджанские силы ведут ожесточенные перестрелки с 27 сентября, обвиняя друг друга в использовании тяжелой артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

В понедельник парламент Армении принял заявление, осуждающее «полномасштабное военное нападение» Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха, и предупредил, что участие Турции в кризисе может привести к дестабилизации региона.

Накануне США выразили обеспокоенность в связи с развитием событий в Нагорном Карабахе.

«Мы выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что Вашингтон самым решительным образом осуждает имевшую место эскалацию насилия. Сообщается, что замгоссекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зорабу Мнацаканяну и призвал обе стороны к незамедлительному прекращению боевых действий и использованию существующих каналов связи между ними для предотвращения дальнейшей эскалации.

Кандидат в президенты и бывший вице-президент Джо Байден опубликовал заявление по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Он выразил глубокую обеспокоенность началом боевых действий там и призвал к немедленной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном. Также, по словам Байдена, Соединенным Штатам следует настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня, а Россия должна прекратить «цинично поставлять оружие обеим сторонам».

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган призвал незамедлительно покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». На его взгляд, только это позволит открыть путь для установления мира и стабильности в регионе.

Согласно заявлениям армянских властей, Турция непосредственно участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и направляет в Азербайджан иностранных наемников из Сирии.

Александр Шумилин: «Для Москвы турецкое вмешательство в карабахский конфликт – вопрос чувствительный»

Главный научный сотрудник Института Европы, востоковед Александр Шумилин считает, что активизация Турции на этом направлении была достаточно предсказуема. По его мнению, Анкара всегда, особенно при Эрдогане, выражала солидарность с Баку и готовность оказать помощь по просьбе правительства Азербайджана.

«Это принципиальная позиция Турции, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Политика Эрдогана направлена на усиление влияния Турции в регионе. Это заметно по всему периметру турецких границ и всем. Анкара оказывает поддержку всем, кого считает своими стратегическими партнерами, в частности Азербайджану».

Для Москвы турецкое вмешательство в карабахский конфликт – вопрос чувствительный, констатировал Александр Шумилин. По его словам, Кремль сделал ставку на Эрдогана прежде всего через взаимодействие с Анкарой по Сирии: «Под этим кроется стремлением сблизиться с Турцией, чтобы по возможности несколько оторвать ее от НАТО. Здесь уместно вспомнить сделки с С-400 и так далее. Но такой подход не всегда себя оправдывает. Например, в Ливии Россия противостоит Турции, пусть и не открыто, а по факту».

При этом мы видим, что Москва готова терпеть любой относительно приемлемый для себя ущерб, лишь бы только не вступать в прямой конфликт с Анкарой, утверждает политолог: «Мы это наблюдали в той же Ливии. В контексте событий в Нагорном Карабах, полагаю, произойдет примерно то же самое. Однако все положенные в таких случаях заявления будут сделаны. Ими все и ограничится. Москва не может позволить себе занимать позицию в пользу одной из сторон».

В известном смысле это наряду с действиями Анкары ослабляет возможности Москвы как посредника на потенциальных переговорах Азербайджана и Армении, думает Александр Шумилин. Однако обострения отношений между Россией и Турцией в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе он не предвидит.

Керим Хас: «Можно ожидать новый виток напряженности в турецко-российских отношениях»

Последние события в Нагорном Карабахе наглядно демонстрируют, что первопричина нынешнего конфликта между Ереваном и Баку не только и не столько в двусторонних противоречиях, которые продолжаются уже более 30-ти лет, заметил турецкий политолог Керим Хас в комментарии Русской службе «Голоса Америки». Как ему представляется, турецкое руководство во многом подталкивает Азербайджан к более активным действиям «на оккупированных Арменией территориях».

«Националистические настроения как в Азербайджане, так и Турции, играют на руку правящим элитам, использующим любой удобный случай для разжигания войны, – уточнил он. – С другой стороны, отчетливо виден внутренний кризис самого политического существования господина Эрдогана. Другими словами, в последние годы у Турции нет внешней политики, а есть внутренний кризис Эрдогана».

Начиная с октября 2019 года у Анкары установились напряженные отношения, перерастающие в откровенный дипломатический и военный кризис, практически со всеми соседними странами, включая и те, с которыми уже долгое время не было очевидных противоречий, продолжил Керим Хас: «Противостояние с США в Сирии осенью прошлого года, прямое вмешательство в войну в Ливии в ноябре, затем чуть ли не открытое столкновение с РФ, проблемы с Египтом, Германией, Францией, Ираком, Грецией. География тех стран, с кем Анкара имеет недружественные отношения, стремительно расширяется. В этом контексте можно смело говорить о том, что нынешний конфликт больше нужен Анкаре, чем Баку».

С другой стороны, высока вероятность того, что армяно-азербайджанское противостояние могло бы выйти на уровень доверия и становления мирного диалога, если бы Турция продолжала тот путь, который был продемонстрирован ею в 2009 году, считает политолог. «Тогда были подписаны Цюрихские протоколы между Анкарой и Ереваном, – напомнил он. – В то время руководство Турции шло по пути демократических преобразований, понимало необходимость налаживания мирного диалога между двумя странами, а также пыталось найти варианты решения других застаревших кризисов. Сегодня же именно Анкара играет роль разжигателя противостояния и постоянно подливает масла в огонь».

На фоне появившихся слухов о том, что Турция отправляет джихадистские силы в регион, безусловно, можно ожидать новый виток напряженности в турецко-российских отношениях, полагает Керим Хас. С его точки зрения, тот факт, что Анкара хочет играть столь большую роль в конфликте между Арменией и Азербайджаном, не может не беспокоить Москву: «Кремль больше устраивает статус-кво, который наблюдался в последние десятилетия в регионе. Москва никогда не захочет «делиться» здесь влиянием с Турцией. Более того, после разногласий по Крыму и по отношению роли НАТО в черноморском регионе, в Сирии и Ливии, подхода к решению «курдского вопроса», новое потенциальное прямое турецко-российское противостояние на Южном Кавказе может стать одной из последних капель в стакане терпения Москвы в отношении самого Эрдогана».

Что касается поддержки Алиеву, то, безусловно, Эрдоган продолжит ее оказывать до тех пор, пока ему это будет выгодно, уверен политолог. По его оценке, как только цель консолидации турецкого общества в рамках поддержки Эрдогана будет достигнута, тогда и напряженность в Нагорном Карабахе пойдет на спад. Реджеп Эрдоган открыто использует столь тяжелое историческое для обоих государств противостояние в своих интересах, чем осложняет и без того тупиковую обстановку как для себя самого, так и для политического будущего Турции, заключил Керим Хас.