 

Баку заявил об уничтожении в Карабахе мотострелкового полка ВС Армении

29.09.2020, 10:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» ВС Армении, дислоцированного в Карабахе.

«В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении «Мартуни», дислоцированный на территории Ходжавендского района. В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых», – передает РИА «Новости» слова начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргахлы.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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