Стали известны результаты вскрытия тела дочери актера Конкина

29.09.2020, 10:08, Новости дня

Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина Софии не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая, сообщили СМИ.

По информации «Московского комсомольца», врачам не удалось установить точную причину гибели.

«Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти», – указано в заключении патологоанатома. Эксперты отправили образцы биоматериала на дополнительные исследования.

Также не подтвердилась версия о том, что Конкина погибла, зайдя в бассейн в нетрезвом виде.

Отмечается, что в вещах Софии не было обнаружено пробки от винной бутылки и штопора. В личных вещах дочери актера близкие нашли документы, в частности, договор о сдаче в аренду квартиры в Химках.

«В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Начиная с того, что как девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной 1,5 метра, в центре города, где обычно много посетителей, могла нахлебаться воды? И заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне с кипой документов?», – рассказала изданию представитель Владимира Конкина Юлия Нитченко.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти. На теле погибшей не было найдено следов травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины.