 

Саакашвили – Украине не нужно слепо выполнять идиотские европейские директивы

29.09.2020, 9:55, Новости дня

Михаил Саакашвили уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию на Украине. Как передаёт «СТРАНА», экс-президент Грузии добавил, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот, однако не все украинские политики это понимают.


Reuters

Бывший президент Грузии, глава национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили снова выступил с резонансным заявлением. Как пишет «СТРАНА», политик уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию в стране.

Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их идиотскими. Так, он привёл в пример то, что в немецком Дюссельдорфе кафе по разным причинам власти проверяют каждую неделю. При этом такая же система на Украине привела бы к полному беспределу и коррупции.

Саакашвили также указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили отметил, что не все украинские политики это понимают.



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