Ксения Бородина рассказала, как провела первую брачную ночь с Курбаном Омаровым

29.09.2020, 9:53, Разное

Во время шоу «Бородина против Бузовой» гости студии обсудили, какие есть свадебные традиции и стоит ли их придерживаться. Ведущая Ксения Бородина откровенно рассказала, как провела свою первую брачную ночь с супругом Курбаном Омаровым.

Знаменитость назвала идеальное завершение свадьбы, которое заранее спланировано, «розовыми соплями». У Ксении Бородиной брачная ночь прошла весьма необычно. Оказалось, что новоиспеченному супругу пришлось ехать к их водителю, которого остановили инспекторы ДПС. Получилось так, что у молодоженов остались документы на автомобиль, поэтому Курбан Омаров помчал на помощь. В отсутствие мужа Ксения Бородина не стала скучать: сначала привела себя в порядок, а после этого – села «по традиции» считать деньги, подаренные на свадьбу. Когда возлюбленный вернулся, он присоединился к ней и заснуть они так и не смогли в эту ночь.

Ксения Бородина считает, что такой сценарий наблюдается почти у каждой пары молодоженов, но не все готовы в этом признаться. Телеведущая счастлива в браке с супругом пять лет. Летом они отпраздновали “деревянную” свадьбу.