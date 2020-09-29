Макрон потребовал от РФ разъяснений по «отравлению» Навального

29.09.2020, 9:48, Новости дня

Факт отравления блогера Алексея Навального запрещенным химическим веществом не вызывает сомнений, и РФ обязана предоставить объяснения по инциденту, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференция в Вильнюсе.

«Россия должна предоставить объяснения. Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

По его мнению, страны должны потребовать у РФ объяснений по делу Навального.

«Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, – «Новичок», – сказал президент Франции.

Напломним, 14 сентября состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером «требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. До этого власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера. ФРГ получила уже третий запрос от РФ об оказании правовой помощи по инциденту с Навальным.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.