На Марсе обнаружена сеть озер, содержащих воду

29.09.2020, 9:45, Разное

Сеть озер, содержащих жидкую воду, скрыта под толщей льда на южном полюсе красной планеты.

Исследователи Европейского космического агентства (ЕSA) и американского (NASA) обновили сенсацию 2018 года. Тогда, проанализировав данные, полученные с помощью радара MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument), установленного на космическим аппарате Mars Express, они обнаружили водоем под марсианской поверхностью. Огромное озеро с жидкой водой.

Ныне более тщательный анализ тех же данных, накопленных примерно за 9 лет «зондирования», продемонстрировал: это озеро не единственное – там их целая сеть.

Озера находятся недалеко от видимой ледяной шапки южного полюса Марса в районе Planum Australe подо льдом, занимающим участок площадью примерно в 200 квадратных километров.

Ученые, большой международный коллектив которых возглавили Елена Петтинелли (Elena Pettinelli), геофизик из Roma Tre University и ее коллега Себастьян Лауро (Sebastian Emanuel Lauro), уверяют: в озерах не просто талая вода, набравшаяся по случаю. Сеть – стабильное образование, существующее, возможно, миллиард-другой лет.

Как в свое время сообщил на сайте ESA Роберто Орозей (Roberto Orosei), отвечающий за работу радара, то – «первое» марсианское – озер протянулось на 20 километров. Расположилось под слоем льда и пыли толщиной в полтора километра. Его глубина – примерно полтора метра. По шейку, что называется.

В сообщении двухгодичной давности ученый и его коллеги выражали надежду, что на Марсе найдутся и другие водоемы, спрятанные под поверхностью — там, где условия позволяют воде находиться в жидком виде. На днях мечты сбылись.

Космический аппарат Mars Express, с которого были обнаружены марсианские озера.

Вновь обнаруженные озера, однако, меньше. И еще более мелководны. Зато их много. А это должно обнадежить в первую очередь тех, кто ищет марсианскую жизнь. Где, как не в воде ее искать?

И будущим переселенцам радость – смогут рассчитывать на местную воду. Она, правда, как полагают исследователи, очень соленая. Что несколько умаляет радость.

О марсианских озерах ученые рассказали в журнале Nature Astronomy, на который ссылается портал ScienceAlert.

Нынешнее открытие подтвердило предположение, которые в свое время высказал Дейдрих Мохльман, сотрудник немецкого аэрокосмического центра в Берлине. Из его расчетов следовало: марсианскую воду надо искать под коркой местного льда — там, где она не будет испаряться. Мохльман полагал, что глубина подледных марсианских озер может достигать 10 метров. Но пока нашлись лишь метровые. Не исключено, что и глубже найдутся.