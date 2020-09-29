 

Ученые смогли «обмануть» сахарный диабет

29.09.2020, 9:42, Разное

Ученые из Гарвардского университета смогли «обмануть» сахарный диабет. По их словам, психология человека способна оказывать воздействие на протекающие биологические процессы.
В исследовании приняли участие 30 человек, страдающие сахарным диабетом второго типа. Раз в три дня они в лаборатории употребляли напитки, где якобы находилось много сахара. У них сразу же повышался уровень глюкозы в крови. У представителей контрольной группы показатель оставался неизменным. Интересным фактом было то, что употребляемая жидкость для всех испытуемых была одинаковой, в ней содержалось не более 15 граммов сахара.

По словам ученых, такой обман с психологической точки зрения не может лечить уже присутствующие заболевание. В то же время не исключено, что результаты исследования позволят найти более эффективные методы терапии болезни в будущем.

Медики считают, что основным шагом в борьбе с сахарным диабетом является снижение веса. Если присутствует избыток лишних килограммов, то в поджелудочной железе и печени откладывается слишком большое количество жира, а это способствует развитию заболевания. Снижение массы тела хотя бы на 15 килограммов увеличивает шансы на долгую жизнь. В этом процессе поможет специальная диета и регулярная физическая активность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН

02.07 / Мнение: Россияне проголосовали по-советски…

04.07 / Мужчина пришел в ужас, когда на видео с дочерью увидел «безликую» фигуру

19.07 / Мнение: Почему я против воспитания детей в страхе перед собаками.

24.06 / Омбудсмен Москалькова: пикеты нельзя приравнивать к митингам даже во время пандемии

20.09 / Мнение: Письмо: “Глядя в зеркало”

20.07 / Юлия Высоцкая в ярком бикини продемонстрировала идеальную фигуру

05.09 / Катастрофа, эйфория, пустота

24.06 / Черный купальник и белая рубашка: 55-летняя Сара Джессика Паркер на пляже в Хэмптонсе

14.08 / Крисси Тейген и Джон Ледженд объявили о третьей беременности необычным способом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска