Ученые смогли «обмануть» сахарный диабет

29.09.2020, 9:42, Разное

Ученые из Гарвардского университета смогли «обмануть» сахарный диабет. По их словам, психология человека способна оказывать воздействие на протекающие биологические процессы.

В исследовании приняли участие 30 человек, страдающие сахарным диабетом второго типа. Раз в три дня они в лаборатории употребляли напитки, где якобы находилось много сахара. У них сразу же повышался уровень глюкозы в крови. У представителей контрольной группы показатель оставался неизменным. Интересным фактом было то, что употребляемая жидкость для всех испытуемых была одинаковой, в ней содержалось не более 15 граммов сахара.

По словам ученых, такой обман с психологической точки зрения не может лечить уже присутствующие заболевание. В то же время не исключено, что результаты исследования позволят найти более эффективные методы терапии болезни в будущем.

Медики считают, что основным шагом в борьбе с сахарным диабетом является снижение веса. Если присутствует избыток лишних килограммов, то в поджелудочной железе и печени откладывается слишком большое количество жира, а это способствует развитию заболевания. Снижение массы тела хотя бы на 15 килограммов увеличивает шансы на долгую жизнь. В этом процессе поможет специальная диета и регулярная физическая активность.