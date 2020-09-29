 

Рита Дакота удивила фанатов откровенными фото

29.09.2020, 9:42, Разное

Известная российская певица Рита Дакота поделилась с поклонниками своими откровенными фото. Снимки были сделаны в бассейне, фанаты смогли увидеть сексуальные формы знаменитости.
Откровенную фотосессию Рита Дакота приурочила к выходу своей новой песни, которая получила название «Рубашка». Некоторые строчки из композиции артистка опубликовала в описании к посту. Она также попросила пользователей написать фразы, которые им понравились больше всего. Также знаменитость предложила выбрать лучшее фото из обнародованных.

На снимках Рита Дакота предстала в мокром купальнике бежевого цвета. Она показала свое подтянутое тело и плоский живот. Бывшая супруга Влада Соколовского добавила, что более откровенные фото будут опубликованы в Telegram, поскольку Instagram может их заблокировать. Подписчики восхитились природной красотой певицы и оставили под снимками множество комплиментов.



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