Ефремов лично попросил смягчить ему наказание за смертельное ДТП

29.09.2020, 9:40, Новости дня

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, подал собственную апелляционную жалобу на приговор. Об этом агентству “Интерфакс” сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

“Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и что его позиция была обусловлена давлением адвоката [Эльмана] Пашаева. Просит смягчить приговор”, – сообщили в суде.

Пашаев также подал жалобу на приговор с просьбой отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру для дополнительного расследования.

Адвокат Елизавета Шаргородская, которая ранее также защищала Ефремова, подала жалобу на приговор с просьбой отменить его, смягчив наказание и изменив вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.