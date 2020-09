Генсек ООН призвал человечество учиться на ошибках, комментируя смерть миллиона человек от COVID-19

29.09.2020, 9:40, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал почтить память миллиона человек, умерших от коронавирусной инфекции, видео с его обращением 29 сентября опубликовано в Twitter.

“Наш мир достиг страшной отметки – один миллион жизней забрал COVID-19. то ошеломляющая цифра. Мы никогда не дожны упускать из внимания ни одну жизнь. Пока идет разработка доступной для всех вакцины, давайте почтим их память, работая вместе, чтобы победить этот вирус”, – сказал Генсек ООН.

Он призвал человечество учиться на ошибках и соблюдать профилактические меры – социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

29 сентября число жертв коронавирусной инфекции превысило в мире 1 млн. Наибольшее число умерших от COVID-19 зарегистрировано в США – свыше 205 тыс. В пятерку стран с большим количеством смертей вошли также Бразилия (более 142 тыс.), Индия (почти 96 тыс.), Мексика (почти 77 тыс.) и Великобритания (более 42 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.