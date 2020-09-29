 

Верещук: Я никогда не слышала, чтобы партия власти вела параллельный подсчет голосов на выборах

29.09.2020, 9:40, Новости дня

Партия власти не должна вести параллельный подсчет голосов на выборах, но сейчас она вынуждена обороняться, заявила народный депутат от “Слуги народа” и кандидат в мэры Киева от этой политической силы Ирина Верещук в эфире программы “Максимум” с Максом Назаровым на телеканале “Наш”.

“Я никогда не слышала, чтобы партия власти вела параллельный подсчет, потому что это как бы мы имеем сомнения в наших участковых избиркомах и в том, что происходит в избирательном процессе. Но у нас сейчас парадоксальное время, когда у власти нет своих медиаплатформ, когда у власти нет денег, имеется в виду теневых денег, которые находятся у оппозиции. Власть здесь действительно выглядит как учреждение, которое должно обороняться, – сказала Верещук. – Мы скорее обороняемся от нападок – как персональных, так и коллективных – в отношении парламента, а президент так постоянно под шквалом критики, мегатонн грязи, которая льется отовсюду. Понятно, что это не позиция тех, кто наступает. Но это все изменится. Я надеюсь, после местных выборов мы получим всю полноту власти”.

О том, что партия “Слуга народа” будет проводить на местных выборах параллельный подсчет голосов в крупных городах, заявил 28 сентября лидер политической силы Александр Корниенко, пишет “Интерфакс-Украина”. Параллельный подсчет будет не на всех участках, “но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы” будут им охвачены, отметил он.

20 сентября партия “Слуга народа” официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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