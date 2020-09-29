В Крыму переходят на крымские рубли

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29.09.2020, 9:37, Разное

На заседании Верховного совета Республики Крым было принято решение о смене экономической модели субъекта федерации.

В связи с падением курса национальной валюты и невозможностью работы отдельных российских банков и международных платёжных систем в республике вводится новая денежная единица — крымский рубль. Валюта в ближайшем будущем призвана полностью заменить российский рубль.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о дизайне новой валюты. На аверсе банкноты будут красоваться выдающиеся личности, приложившие усилия для вхождения в 2014 году полуострова в состав Российской Федерации, на реверсе крымские достопримечательности.

– Крым всегда держался особняком в составе Турции, Украины и России. У нас своя миссия. Вся эта ситуация с неопределённостью банков и платёжных систем создаёт неудобства для крымчан. В итоге мы с коллегами решили, что Крыму нужна своя валюта — крымский рубль. Он будет ходить на всей территории Республики Крым, надеемся и на интеграцию с другими регионами, — заявил Аксёнов.

На презентации глава Крыма презентовал 100 крымских рублей с изображением общественного деятеля Александра Залдостанова, более известного широкой публике под псевдонимом Хирург. До 1 января 2021 года на полуострове будут ходить и крымские, и российские рубли, позже останутся только крымские. Сейчас министерство финансов республики пытается определить курс региональной валюты к российской.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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