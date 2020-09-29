Дуэль в прямом эфире

29.09.2020, 9:35, Разное

Чего ждать от предвыборных теледебатов Трампа и Байдена.

В США начинаются телевизионные дебаты кандидатов в президенты и вице-президенты. Во вторник, 29 сентября, в университете Кейс Вестерн Ризерв в Кливленде, штат Огайо, — первая встреча действующего президента республиканца Дональда Трампа и Джозефа Байдена, кандидата от Демократической партии.

Рекордный рейтинг был зафиксирован 4 года назад, когда за одним из туров дебатов Трампа и Хиллари Клинтон наблюдали 84 миллиона человек. На заключительных дебатах, презрев все традиции подобных дискуссий и перебивая соперницу, говорившую об увеличении налогов для самых богатых, будущий президент воскликнул: «Какая мерзкая женщина!» Его сторонникам понравилось, а пресса и эксперты решили, что дебаты выиграла Клинтон. Результат известен. Иными словами, каждый избиратель находит в теледебатах свое.

«Самые важные дебаты в истории»

Телевизионные дебаты будут транслироваться ведущими телеканалами страны в прямом эфире, а также в интернете. Несмотря на трансляцию онлайн, как ожидается, не менее 80 млн американцев будут смотреть по ТВ первый тур дебатов.

В таких случаях политические активисты и неравнодушные граждане собирались у экранов вместе. Однако COVID-19 внес свои коррективы — из-за правил социального дистанцирования политические вечеринки в пабах сведены до минимума. Из-за пандемии ограничили даже количество модераторов — журналистов, выбранных Федеральной избирательной комиссией для ведения теледебатов, строго по одному на каждый тур.

Эти дебаты называют «самыми важными в истории» для определения дальнейшего пути Америки. И хотя фраза стала журналистским клише, и эксперты спорят о значимости победы в теледебатах для конечной победы на выборах, факт остается фактом: дебаты — возможность кандидатов напрямую обратиться со своей программой к сотням млн избирателей.

Жизнь в Америке больше не назовешь нормальной. Из-за коронавируса погибли свыше 200 тысяч человек, десятки млн потеряли работу, закрыто бессчетное число предприятий. Возможно, что вспышка расовых и социальных волнений, развенчание исторических канонов, свержение памятников, насилие на ночных улицах связаны с коронавирусом, экономическими проблемами, вызвавшими беспрецедентную общую нервозность в обществе. К тому же лесные пожары опустошают западное побережье. На восточном побережье — самый активный сезон штормов за последние годы.

Экономические достижения — в прошлом. Трамп называет их своей заслугой, а Байден — «наследством», которое досталось 45-му президенту от Барака Обамы, который преодолел глобальную рецессию и восстановил поступательный ход экономического развития.

Согласно среднестатистическим данным опросов RealClearPolitics, Трамп отстает от Байдена примерно на 7 процентных пунктов. Самое главное, что президент отстает в ключевых штатах, где итог голосования не предрешен, в отличие от традиционно «республиканского» Техаса или «демократических» Калифорнии и Нью-Йорка. Теледебаты для него — это шанс развернуть направление предвыборной гонки.

Джо Байден. Фото: Reuters

По мнению издания Bloomberg, Трамп невольно оказал Байдену большую услугу — снизил ожидания в отношении выступления бывшего вице-президента. Хозяин Белого дома потратил несколько месяцев на то, чтобы изображать Байдена дряхлым стариком, и теперь даже просто удовлетворительное выступление бывшего вице-президента может выглядеть как победа в дебатах, которые приобрели дополнительное специальное значение после того, как коронавирус ограничил личную агитацию кандидатов. Даже Трамп, не надевавший маску и не соблюдающий на своих мероприятиях правила социального дистанцирования, из-за вируса отменил выступления на стадионах и ограничивается речами на аэродромах при гораздо меньшей аудитории, не отходя далеко от трапа самолета.

60 лет теледебатам

Телевизионные дебаты в США в этом году отмечают 60-летний юбилей. В 1960 году первые в истории состоялись дебаты Ричарда Никсона и Джона Кеннеди, можно сказать, навсегда изменившие правила политической борьбы. Никсон выглядел откровенно плохо, он восстанавливался после посещения больницы, он отказался от грима, было видно, как президент, с мешками под глазами, потел и покрывался пятнами. 70 млн американцев сосредоточились на том, что они видели, а не на том, что они слышали. Моложавый подтянутый Кеннеди выиграл выборы.

Дебаты Ричарда Никсона и Джона Кеннеди. Фото: «Википедия»

Важен не только внешний вид. На теледебатах, как никогда, возрастает значение сказанного слова. После дебатов Никсона и Кеннеди прошло целых 16 лет, в 1976-м на теледебатах демократ Джимми Картер столкнулся с действующим президентом-республиканцем Джеральдом Фордом, который не избирался, а стал главой государства после отставки Никсона. В ходе теледебатов Форд сказал нелепицу: «Советского превосходства в Восточной Европе нет и никогда не будет при администрации Форда». Картер выиграл выборы.

Конечной победе на выборах помогали шутки на дебатах. В 1984-м Рональд Рейган встретился с 56-летним кандидатом от демократов Уолтером Мондейлом. Когда один из модераторов спросил его, не чувствует ли он в 73 года себя слишком старым, чтобы оставаться президентом, и напомнил слова Кеннеди о том, что во время Карибского кризиса приходилось спать несколько часов в сутки, Рейган ответил так, что заставил смеяться даже своего соперника: «Я хочу, чтобы вы знали, что я не буду делать возраст проблемой этой кампании. Я не собираюсь использовать в политических целях молодость и неопытность моего оппонента». Рейган был переизбран.

Не только фактическая ошибка (как в случае Форда), но и просто неудачно произнесенное в ходе дебатов слово может быть подхвачено СМИ и соцсетями, негативно повлиять на исход выборов. По данным опросов зрителей, в 2012 году Барак Обама неожиданно проиграл первые дебаты с республиканцем Миттом Ромни, удивив и обеспокоив своих сторонников. Но во время вторых дебатов Ромни, отвечая на вопрос о гендерном равенстве в оплате труда, сказал, что у него были «папки, полные женщин», имея в виду анкеты кандидаток на посты в его кабинете министров. Фраза «папка, полная женщин» стала мемом в социальных сетях с твитами, оригинальными карикатурами и специально созданной группой в Facebook. Обама снова победил.

В этот раз возраст кандидатов сопоставим. Трампу — 74, Байдену — 77, самая возрастная пара кандидатов в истории президентских выборов США.

Трамп придумал для своего соперника кличку «сонный Джо», подчеркивая, что Байден физически не в состоянии быть президентом, даже не в состоянии ездить на митинги и вести избирательную кампанию.

Сторонников демократов беспокоила чрезмерно агрессивная манера президента постоянно провоцировать и оскорблять оппонентов, их тревожит, что Байден, который «славится» своими оговорками, вместо того, чтобы представить американцам программу действий на ближайшие четыре года, сорвавшись, может ввязаться в перебранку, оговориться, впасть в ступор, вызвав насмешки.

Накануне дебатов Трамп заявил, что ему не нужна специальная подготовка, он по 2–3 раза в день оттачивает мастерство, отвечая на вопросы враждебной прессы, и вообще его способность наносить удары по противнику «не то, что нужно практиковать», и, как сообщается, шутил со своими помощниками, что готов к этому со дня рождения. Байден после участия в церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург в Вашингтоне несколько дней специально готовился к дебатам у себя в Делавэре. Боб Бауэр, старший советник Байдена и бывший генеральный советник Белого дома, играл роль Трампа, представляя его стиль и ожидаемую стратегию. Прессе Байден заявил, что намерен критиковать президента за его многочисленные фактические ошибки и что хочет избежать втягивания в обычную рутину оскорблений со стороны Трампа. «Я надеюсь, что я не попаду в ловушку и не стану ссориться с этим парнем, потому что это единственное место, где ему комфортно. Я знаю, как обращаться с хулиганами».

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Планируются три тура дебатов Трампа и Байдена и отдельные дебаты кандидатов в вице-президенты Пенса и Харрис. Определены сроки, модераторы и форматы. Второй тур президентских дебатов пройдет 15 октября в форме ответов на вопросы аудитории в центре искусств Майами, штат Флорида (интересно, будут ли вопросы от наших эмигрантов, их много в Майами). Как отмечают в избирательной комиссии, в график может вмешаться коронавирус.

Шесть тем по 15 минут

Тематика дебатов жестко структурирована и определяется избирательной комиссией. Задача модератора, в данном случае обозревателя консервативного канала Fox Криса Уоллеса, следить за соблюдением правил. Не ловить на фактических ошибках (это немедленно сделают другие издания СМИ), а возвращать ораторов к заданным темам. В первом туре дебатов представлены 6 тем, обсуждению каждой отведено по 15 минут. Теледебаты проходят без пауз на коммерческую рекламу. Темы первых дебатов, пожалуй, самые актуальные для избирателя сегодня: прошлая общественная деятельность кандидатов, Верховный суд, ситуация с COVID-19, экономика, расовый вопрос и насилие в американских городах и честность (неприкосновенность) выборов.

Экспертам примерно понятны аргументы сторон: от Хантера Байдена (сына Джо Байдена. — Ред.) и его денег в украинской компании «Бурисма» и денежных вознаграждений из Китая до импичмента Трампа, его разговора с Зеленским по телефону, связей с Россией, симпатии к Путину, нежелания президента США осудить насилие в Беларуси и неготовность комментировать отравление Навального. От обвинений Китая в распространении коронавируса до напоминания о том, что Трамп обещал, что вирус рассосется сам с приходом лета, а сейчас обещает американцам вакцину к 1 ноября. От обвинений Байдена в том, что он хочет прекратить финансирование полиции и приведет Америку к социализму и революции — до сверхсрочного утверждения Трампом и республиканским сенатом (не дожидаясь результатов выборов) нового консервативного судьи Верховного суда с целью будущего запрета закона о доступной медицине — «обамакэр», а потом и возможной отмены права женщин на аборты. И, наконец, вопрос о поддержке Трампа из-за рубежа, подрывной деятельности хакеров в соцсетях и ответных обвинений в фальсификациях в пользу Байдена в случае массового голосования по почте.

Сложилась ситуация глубокого раскола, когда вместо двух вариантов исхода выборов: победа Трампа или Байдена, сейчас их как минимум четыре. Еще два — впервые президент отказывается признавать поражение и мирно передавать власть, обращается в Верховный суд. Или Байден отказывается признавать поражение, сторонники демократов выходят на улицы по всей стране и что?..

Когда здешняя пресса пишет о нынешних дебатах как «самых важных в истории» — это больше, чем журналистское клише.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон