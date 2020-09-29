Лукашенко: «Одной ротой минского ОМОНа успокоим весь Карабах»

29.09.2020, 9:23, Разное

Александр Лукашенко предложил отправить миротворческую миссию в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Белоруссии считает, что никто, кроме столичных милиционеров, не справится с этой задачей.

– Больно смотреть, как братские нам народы проливают кровь из-за клочка земли. Cто раз уже говорил Ильхаму и Николу: «Ну отдайте вы нам этот несчастный Карабах. От вас не убудет!». Нет, не слышат. А теперь война и танки. ООН совершенно ничего не делает. Бои идут уже два дня и только сегодня Гутерриш вылез на трибуну, что-то промямлил и уехал к себе обратно в Португалию. Уже давно пора вводить миротворцев в регион. И не какие-нибудь голубые каски. Эти женоподобные доходяги даже конфету у ребенка отобрать не смогут. Предлагаю отправить наш минский ОМОН. Одной ротой наведем порядок за 24 часа. Всем по шапке надаем и отправим по домам. У нас ребята крепкие и проверенные. Подавили не один протест в столице, можно сказать, предотвратили государственный переворот. А там бои похлеще были, чем у армян и азербайджанцев, – заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что если протесты в белорусской столице возобновятся с прежней силой, то ему придется отозвать миротворческий контингент обратно. Глава Белоруссии выразил надежду на скорейшие разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.