 

Юрий Башмет попал в больницу со страшным диагнозом

29.09.2020, 9:23, Разное

Народного артиста СССР Юрия Башмета госпитализировали с пневмонией и одышкой. Врачи обнаружили у знаменитости коронавирус нового типа.

По данным телеграм-канала Mash, дирижер находится в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попала его жена Наталья.

В ближайшее воскресенье, 4 октября, должен состояться концерт Башмета в Зарядье. Однако, скорее всего, выступление артиста на сцене отменят.

Отметим, что COVID-19 считается очень опасным заболеванием. Ученые установили: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.



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