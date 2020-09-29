В Роспотребнадзоре назвали самые полезные для иммунитета ягоды

29.09.2020, 9:23, Разное

Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора назвали самые полезные ягоды для укрепления иммунитета. Они содержат витамины, важные микроэлементы и кислоты.

В первую очередь, стоит обратить внимание на клюкву. В ней много витамина С, а также В1, В2, РР, К. флавониды и органические кислоты. Кроме того, она долго хранится, не теряя при этом свойств и помогает сбросить напряжение. Но при наличии проблем с кишечником ее нужно употреблять с осторожностью, передает телеканал “360”.

Еще одна полезная ягоды – брусника, содержащая, в частности – пектин, кальций, магний, фосфор и витамины А, С, Е. Помимо этого она помогает снизить артериальное давление. Не менее полезна облепиха: в ней есть один из “гормонов счастья” – серотонин, нормализующий работу нервной системы, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.