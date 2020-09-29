Ученые измерили количество материи во Вселенной

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29.09.2020, 9:17, Разное

Ученые выяснили, сколько материи содержит видимая Вселенная. Данные расчеты позволили определить точный баланс между веществом и энергией в пространстве, результаты нового исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal.
Подсчетом материи занимались сотрудники Калифорнийского университета. Путем измерения массы каждого кластера отдельной галактики (ранее в формулах использовали косвенные статистические методы подсчета) им удалось установить, в каком соотношении во Вселенной находится материя и вещество.

Так, согласно новой модели Вселенной материи в ней содержится 31,5%, при этом на барионную (ту, с которой можно взаимодействовать) приходится 20% от этого количества. Все остальное занимает темная материя, частицы которой наблюдать на сегодняшний день не удается. В основном Вселенная состоит из темной энергии, отметил астроном Анатолий Клыпин. По его словам, имей человек возможность видеть атомы, то при их равномерном распределении в каждом кубическом метре их содержалось бы только шесть единиц.



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