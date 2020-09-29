 

Актриса Дарья Мельникова расскрыла секреты похудения после родов

29.09.2020, 9:17, Разное

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, как ей удалось прийти в форму после родов и удержать вес. Полезной информацией с пользователями актриса делится в своем блоге об осознанном родительстве.
Сбросить вес Дарье Мельниковой помогло интуитивное питание. Когда она приобщилась к нему, у нее отпала необходимость сидеть на различных диетах. В период с 16 до 23 лет Мельникова часто ограничивала себя в еде, практиковала голодание, поэтому не обходилось без срывов. После первых родов актриса очень поправилась, поэтому всеми силами старалась похудеть. Она рада, что случайно к ней в руки попала книга об интуитивном питании. Информация, полученная из нее, помогла Мельниковой наладить с едой «гурманские отношения».

Актриса в основном старается есть овощи, полезные жиры, мясо и рыбу. При этом она не злоупотребляет глютеном, сахаром и фастфудов. Однако бывают времена, когда в течение дня знаменитость ест шаурму. После таких срывов в рацион возвращается гречневая каша с брокколи.

Если говорить о детях Мельниковой, то они едят абсолютно все, в том числе сладости. В целом актриса старается не покупать вредную пищу, чтобы наследники питались преимущественно полезно.



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