Производитель рассказал о переговорах по покупке вертолета «Ансат» Aurus

29.09.2020, 9:08, Новости дня

Три заказчика ведут в настоящее время переговоры о покупке вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«У нас есть три потенциальных заказчика. Сейчас мы ведем переговоры. Одна машина уже готова, надеемся, что она будет реализована в этом году», – передает ТАСС слова Богинского.

Напомним, 27 августа новый вертолет люкс-класса, сделанный в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые показали на международном авиасалоне МАКС-2019.

Богинский сообщил в ноябре 2019 года, что «Вертолеты России» рассчитывает в конце 2019 года запустить продажу вертолетов люкс-класса, сделанных в стиле Aurus на базе «Ансат».