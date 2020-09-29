 

Стая бродячих собак напала на молодую маму с коляской в Екатеринбурге

29.09.2020, 9:08, Новости дня

В одном из районов Екатеринбурга стая бродячих собак напала на молодую маму с ребенком.

Мария Доброва возвращалась с коляской из продуктового магазина, когда увидела силуэт мужчины на велосипеде в сопровождении стаи собак. Сначала девушка подумала, что животные лают на него, но оказалось, что они уже бежали к ней и к коляске. По словам Марии, в стае было от 15 до 20 собак.

«Они окружили нас, я молча развернула коляску и начала закрывать ее собой, повернулась и, прижавшись к дочке, спрятала ее за собой. Самая большая псина, высотой больше метра, оскалившись пыталась ухватить меня, она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду. Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке. В этот момент я потихоньку начала идти к дороге, была уже на краю проезжей части. Повернув голову, я увидела, что велосипедист, которого сопровождала стая, стоит и смотрит. Я попросила о помощи, на что он мне сказал: «Иди, они тебя не тронут». Я повторила, чтобы он мне помог, он начал велосипедом их отгонять, но толку не было от этого совершенно, они только больше лаяли на меня и ребенка!», – передает Е1 слова женщины.

Она уверена, что именно этот мужчина кормит собак в заброшенных домах неподалеку от места, где произошло нападение. В итоге ей помогли проезжавшие мимо автомобилисты – две машины поехали в сторону животных. Когда стая разбежалась, один из водителей посадил девушку с ребенком в машину и довез ее до дома.

Мария написала заявление в полицию, эту информацию нам подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Там сейчас проводится проверка. 

Напомним, 17 сентября Бродячие собаки напали на восьмилетнюю девочку в Находке.



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