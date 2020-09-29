О позоре сверхдержавы: ну правда ведь – гр***ный стыд!

29.09.2020, 9:00, Разное

Чего должна стыдиться страна, заполучившая мирный атом и пославшая свои корабли бороздить просторы Космоса? Смотрим на заглавный снимок внимательно.

Вы помните, жил в дореволюционной России талантливый фотохудожник Сергей Михайлович Прокудин-Горский, который сумел запечатлеть золотые 1900-е в цвете, несколько опередив время? Так вот, фотография в шапке не имеет к нему ни малейшего отношения. Хотя могла бы войти в его коллекцию, не имевшую в то время себе равных по фактуре и объёму.

Но это фото сделано на десятилетия позже. Когда и первый спутник послал с орбиты своё бип-бип… И первый космонавт сказал своё «Поехали!».

Да, был в советской глубинке народный фотограф Георгий Сергеевич Скворцов, который оставил потомкам жанровые зарисовки с провинциальных базаров. Безмолвных, но красноречивых свидетелей тогдашнего быта наших родителей или бабушек-дедушек.

Вот – классика жанра. Рынок в Краснослободске, Мордовия, 1961 год.

На базарном прилавке – обыкновенные… лапти. Крестьянская обувь, дошедшая из глубины веков. Говорят, к 1961 году, она уже не пользовалась спросом. Но всё же – плелась и продавалась.

О чём свидетельствует второй снимок – семья на базаре.

Судя по возрасту, мужчина вернулся со срочной уже давно. Однако до сих пор носит армейскую фуражку – не только в память о службе, но и как удобную альтернативу кепке. На которой можно и сэкономить.

Чисто для контраста – вот американская семья того же 1961 года из Мэриленда.

Уверен, не каждый вспомнит, где находится «Штат-кокарда». Так же, как и Мордовию не любой найдёт влёт на карте России. Глубинка и глубинка…

Вот ещё из Советского Союза, пославшего первого человека в Космос.

Тоже Краснослободск. Судя по сапогам, дамы зажиточные…

А вот американские #женщины из глубинки тех лет.

У дома, правда, не на рынке. И это уже Калифорния, сама по себе не бедная…

Короче, таких контрастов найти можно много в Сети. И даже потыкать ими в труп #СССР – вот, мол, какой людоедский режим тогда был. Чего, мол, вы так ностальгируете по нему?

Но это было бы даже примитивно. Уровень белорусского блогера, что ли…

Ведь на самом деле такие контрасты показывают, какую высокую цену заплатили наши родные, наше старшее поколение за космические успехи социалистического государства. И гр***ный стыд не в этом.

Он в том, а какого х***а мы, их потомки, так легко профукали все достижения, доставшиеся такой дорогой ценой? Променяли их – на что? На иллюзии величия и сладкие слова?

Никому не стыдно за такой размен?