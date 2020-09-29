В русском языке заменят «И» на «І»

29.09.2020, 8:59, Разное

Институт русского языка им. В.В. Виноградова предложил РАН внести очередные изменения в правописание и грамматику.

После длительной дискуссии лингвисты пришли к выводу, что русский язык необходимо поэтапно возвращать к историческим истокам и нормам, использовавшимся в предыдущих столетиях. Первым нововведением станет замена современной буквы «И» аутентичной «І», используемой в старославянском, а также современных белорусском и украинском языках.

– Все мы знаем расхожее выражение «расставить точки над i». Его произносили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Лев Толстой, иногда даже Бунин, плевался, но произносил, часто можно было услышать его от наших предков. Сегодня молодёжь не понимает, какие точки над каким «И» ставить, тем более буква «иже» сегодня не актуальна и не нужна. В возвращении и с точкой есть и ряд других плюсов. Экономически выгоднее печатать одну палочку в официальных документах, помогает это интеграции как с братскими для нас народами Украины и Белоруссии, так и со странами, использующими латинский алфавит, — рассказала о нововведении академик РАН Галина Степаненко.