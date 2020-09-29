Азербайджан заявил о четырех подбитых танках Армении

29.09.2020, 8:48, Новости дня

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной были подбиты четыре танка ВС Армении, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули. С 07.00 до 08.00 часов утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. В Карабахе в свою очередь заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку заявление о сбитом самолете назвали дезинформацией.

В понедельник также стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к РФ по поводу Карабаха.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.