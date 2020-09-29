 

Азербайджан заявил о четырех подбитых танках Армении

29.09.2020, 8:48, Новости дня

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной были подбиты четыре танка ВС Армении, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули. С 07.00 до 08.00 часов утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время боевые действия продолжаются. 

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. В Карабахе в свою очередь заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку заявление о сбитом самолете назвали дезинформацией.

В понедельник также стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к РФ по поводу Карабаха.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Трамп заявил о «взорвавшей интернет» истории с сыном Байдена и Батуриной

01.07 / Курс гривны повысился по отношению к доллару и евро

20.09 / Холдинг «Росэлектроника» научился перерабатывать жесткие диски

26.06 / Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

06.08 / “Слуга народа” сохраняет лидерство в парламентском рейтинге, но поддержка партии избирателями уменьшается

13.09 / “Они колеблются”. Тихановская дала два совета белорусским силовикам

16.09 / Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой

28.07 / Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

25.09 / Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение

14.07 / США осудили насилие на армяно-азербайджанской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска