 

Ростех начал серийное производство вертолетов Ми-28НМ

29.09.2020, 8:48, Новости дня

Началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему – новые лопасти, увеличивающие скорость машины», – передает ТАСС слова Богинского.

Он сообщил также, что тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 может получить арктическую версию.

«Ми-26 и сегодня может летать при низких температурах, но чтобы он был более приспособлен для арктических условий, его можно доработать. У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете, чтобы его эксплуатация в Арктике была более комфортной», – сказал он.

Богинский также отметил, холдинг готов провести соответствующую модернизацию вертолета.

По его словам, опытно-конструкторская работа по созданию модернизированного боевого вертолета Ка-52М завершится в 2022 году.

«Сейчас в рамках заключенного с Минобороны контракта мы ведем новую ОКР по созданию модернизированной машины Ка-52М, получение литеры по контракту запланировано на 2022 год», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

Напомним, в августе старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России» Ростеха) Герой РФ Сергей Маслов сообщил, что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках госиспытаний подвергли ракетному обстрелу с земли.



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