В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

29.09.2020, 8:43, Разное

Основатель НКО “Трезвая Россия” Султан Хамзаев настаивает на запрете рекламы безалкогольного пива в стране. Послание с соответствующей инициативой он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В письме Хамзаев пояснил, что благодаря рекламе “безопасного” напитка жители узнают о брендах, под которыми производится и обычное пиво, содержащее алкоголь, передает телеканал “360”. Напомним, что реклама спиртных напитков в России запрещена, но производители безалкогольных аналогов могут свободно продвигать свою продукцию, сообщает RT.