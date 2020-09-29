 

В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

29.09.2020, 8:43, Разное

Основатель НКО “Трезвая Россия” Султан Хамзаев настаивает на запрете рекламы безалкогольного пива в стране. Послание с соответствующей инициативой он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В письме Хамзаев пояснил, что благодаря рекламе “безопасного” напитка жители узнают о брендах, под которыми производится и обычное пиво, содержащее алкоголь, передает телеканал “360”. Напомним, что реклама спиртных напитков в России запрещена, но производители безалкогольных аналогов могут свободно продвигать свою продукцию, сообщает RT.



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