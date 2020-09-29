Эксперт оценил пользу карантина в период пандемии коронавируса

29.09.2020, 8:41, Разное

Карантин не поможет снизить количество заболевших коронавирусом, более эффективным является масочный режим. Такого мнения придерживается эксперт Агаси Тавадян.

Увеличение летальных исходов от коронавируса наблюдается в 50 регионах РФ. В совокупности рост показателя составил 48% по сравнению с отметкой, зафиксированной в начале сентября. В то же время в 35 регионах наблюдается спад (-37%).

Эксперт решил остановиться на ситуации с COVID-19 в Камчатском крае. В августе там не умирали люди в результате коронавируса, в сентябре таковых случаев было зафиксировано 25. Аналогичная ситуация наблюдается на территории Кемеровской области.

Самая плохая динамика фиксируется в Петербурге, столичном регионе, Воронежской, Ульяновской областях, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, Алтайском и Камчатском крае. Для оценки был взят показатель летальных исходов, поскольку он наиболее объективно отражает реальное положение дел.

Введение карантина кардинально не изменит ситуацию. Изоляция на две недели работает, если ее соблюдают как минимум 80% граждан. В РФ добиться такой ситуации очень трудно, поскольку последуют экономические потери, пишет портал “РИА Новости”.