 

Эксперт оценил пользу карантина в период пандемии коронавируса

29.09.2020, 8:41, Разное

Карантин не поможет снизить количество заболевших коронавирусом, более эффективным является масочный режим. Такого мнения придерживается эксперт Агаси Тавадян.
Увеличение летальных исходов от коронавируса наблюдается в 50 регионах РФ. В совокупности рост показателя составил 48% по сравнению с отметкой, зафиксированной в начале сентября. В то же время в 35 регионах наблюдается спад (-37%).

Эксперт решил остановиться на ситуации с COVID-19 в Камчатском крае. В августе там не умирали люди в результате коронавируса, в сентябре таковых случаев было зафиксировано 25. Аналогичная ситуация наблюдается на территории Кемеровской области.

Самая плохая динамика фиксируется в Петербурге, столичном регионе, Воронежской, Ульяновской областях, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, Алтайском и Камчатском крае. Для оценки был взят показатель летальных исходов, поскольку он наиболее объективно отражает реальное положение дел.

Введение карантина кардинально не изменит ситуацию. Изоляция на две недели работает, если ее соблюдают как минимум 80% граждан. В РФ добиться такой ситуации очень трудно, поскольку последуют экономические потери, пишет портал “РИА Новости”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака

08.07 / Мнение: Взяли своего

18.08 / Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии стало необратимым

17.08 / Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве

14.08 / “Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

10.07 / Временные правила о цензуре и печати

14.08 / Ученые: Образование позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

13.07 / Психолог объяснила феномен популярности COVID-вечеринок у подростков

24.06 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

17.09 / Жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери: «Шифровка — мое второе я»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска