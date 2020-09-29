“Собаки лают, караван идет”: Стеша Маликова похвасталась собственной разработкой осеннего наряда

29.09.2020, 8:41, Разное

Известная модель и инста-блогер Стефания(Стеша) Маликова разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, в кадрах которого продемонстрировала оригинальный осенний наряд, авторство которого принадлежит ей самой. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Стоит отметить, что дочь известного певца Дмитрия Маликова не только строит карьеру успешной модели и инста-блогера, но и делает собственные разработки одежды, уделяя этому немало времени. Так, недавно в своем микроблоге она опубликовала серию фотоснимков, на которых позирует в одном из таких дизайнерских “ансамблей”. В частности, на красавице надето полуприталенное платье белого цвета, которое она подпоясала широким кушаком оттенка кофе с молоком. Поверх указанных элементов одежды она накинула плотную рубаху песочного цвета, а на голове повязала белую косынку. “Осень, как вижу её я”, – таким эффектным слоганом начала Стеша Маликова свои откровения, которыми сопроводила публикацию. К слову, далее она порекомендовала подписчикам, сомневающимся в её авторстве продемонстрированного одеяния, посетить мастерскую, где оно было изготовлено. Также красотка признала, что понимает неизбежность существования хейтеров, однако отметила, что относится к ним скептически. “Собаки лают, караван идет”, – резюмировала она.

Комментарии фолловеров получились весьма разнообразными. Так, одни поклонники начали интересоваться нюансами представленного Стешей Маликовой наряда, другие предпочли поддержать хозяйку аккаунта в её отношении к хейтерам, третьи же – просто похвалили красоту и позитивный настрой любимицы. В целом, образ знаменитости был поддержан практически всеми подписчиками весьма восторженно. Об этом сообщает Globalmsk.ru.