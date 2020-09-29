Олег Майами признался, что никогда не любил Настю Ивлееву

29.09.2020, 8:41, Разное

Певец Олег Майами признался, что никогда не любил блогера Анастасию Ивлееву. Ведущая променяла экс-участника «Дома-2» на Элджея.

В 2018 году вышел клип Олега Майами на композицию «Если ты со мной». В нем снялась популярный блогер Настя Ивлеева. В музыкальном ролике пара открыто проявляла романтические чувства, которые до этого скрывала. Тогда Майами говорил, что в Ивлеевой увидел свое отражение.

Отношения знаменитостей продлились не очень долго, они расстались менее чем через полгода. Вскоре певец узнал, что Настя Ивлеева начала встречаться с Элджеем. Бывший участник «Дома-2» не обижен на экс-избранницу, поскольку он не питал нежных чувств к блондинке. Сейчас он рад за звездную пару, которая уже заключила официальный брак.

Сам же Олег Майами уже больше года строит отношения с Айзой Долматовой, которая старше его на шесть лет. Отношения знаменитостей начались с того, что блогер сразу отпустила молодого избранника. Возлюбленную он считает опытной и понимающей. К тому же артист нашел общий язык с детьми Айза Долматовой.