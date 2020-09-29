 

МИД Германии заявил, что доза «Новичка», обнаруженная в крови Навального, превышает смертельную в 300 тысяч раз

29.09.2020, 8:31, Разное

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России объяснений в нечеловеческой жестокости, проявленной при отравлении оппозиционного блогера Алексея Навального.

По словам чиновника, количество боевого отравляющего вещества «Новичок», использованное против оппозиционера, в 300 тысяч раз превысило смертельную дозу.

Маас поставил отравление Навального в один ряд с такими преступлениями, как Холокост и вмешательство в американские выборы, и потребовал от Бундестага ввести санкции против «Северного потока-2». Он привёл в пример документы из архивов Гестапо, в которых указывалось, что нацисты во время войны в своих экспериментах никогда не допускали таких чудовищных превышений концентрации ядовитых веществ. По мнению Мааса, Россия совершила преступление против человечности, а суд по делу Навального должен проходить в Нюрнберге.

– Навальному дали столько «Новичка», что хватило бы на всё население такого города, как Карлсруэ. Представляете, до чего дошёл кровавый режим Путина? Мы все с вами могли умереть в течение доли секунды, прямо не сходя с места, понимаете? Навальный выжил только благодаря исключительной физической форме и профессионализму врачей в Шарите. Но что, если Путин решит сделать это снова с человеком, который не может похвастаться таким, как Навальный, железным здоровьем? – задался вопросом Маас.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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