 

“Черная Луна” над страной: передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко

29.09.2020, 8:23, Разное

Беспорядки в республике коснулись не только рядовых граждан, но и айтишников. Избиения и пытки, уголовные дела и аресты повлияли на развитие целой системы. Романчук отметил, что

такого количества “глупостей, ошибок и преступлений, которое совершила белорусская власть в отношении самой себя”, обнулив право, политическое доверие и свою репутацию в мире, еще не было.

“Это уже не чёрный лебедь, а какая-то черная луна или черная магия, которая нависла над нашей страной стараниями Александра Лукашенко и его команды”, – заявил эксперт. По его словам, все происходит словно в психоделическом кошмаре.

Также он рассказал, что до этого айтишники не проявляли свою гражданскую позицию. Теперь же они показали, что открыто встанут на защиту жизни, чести и достоинства людей. В нынешних же условиях говорить о том, что сфера IT в стране будет сохранена, трудно.

По словам специалиста, очевидно, что люди, которые участвовали в программах, связанных с политикой и гражданским обществом, объявлены в республике чуть ли не главными врагами и агентами внешних сил.

Романчук заявил, что с падением концентрации капитала в IT-сфере будут сжиматься и сферы, куда инвестировали айтишники, в том числе недвижимость. В результате на рынке появится большой “кусок” активов, которые некому будет осваивать, либо осваивать их будут по другим ценам. Специалисты, у которых есть такая возможность, бегут из-за протестов в Белоруссии в другие страны.



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