Врач объяснил, как уменьшить риск развития болезней сердца

29.09.2020, 8:17, Разное

Врач Вадим Попов объяснил, как можно существенно уменьшить риск развития болезней сердца. В основном патологии появляются на фоне стресса, поэтому важно соблюдать оптимистичный настрой.

По словам Попова, у добрых людей обычно сердце болит за других, но данный фактор служит механизмом поддержания здоровья души.

Отсутствует строгая зависимость между тем, что хороший человек не болеет, а злой – болеет. У первого могут развиться проблемы со здоровьем, но положительное качество у него останется. Агрессивный человек, в свою очередь, если и болеет, то продолжат быть злым. Душевное состояние напрямую влияет на внутренний мир, состояние тела и в целом организма.

Сердце человека может функционировать столько, сколько нужно, если не происходит нарушение механизмов саморегуляции. По информации «РИА Новости», сама мышца обладает механизмом самообновления, но её нормальной работе обычно мешает старение.